Seleção Brasileira finaliza preparação para amistoso contra Inglaterra; veja provável escalação

Para essa data Fifa, o treinador contou com vários cortes em sua convocação inicial, como Gabriel Magalhães, Casemiro, Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, todos lesionados.

A última vez que a Seleção entrou em campo foi na derrota para a Argentina por 1 a 0, no dia 21 de novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O Brasil acumula uma sequência de quatro jogos sem vitórias, com três reveses e um empate.