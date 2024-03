Presidente do Santos confirma 10 mil ingressos vendidos para semifinal do Paulista na Neo Química Arena

A comercialização das entradas está sendo realizada online e de forma escalonada, conforme as prioridades do programa Sócio Rei. Os associados podem garantir seus ingressos através do site do Socio Rei. Já os torcedores comuns, por meio da plataforma Futebol Card.

Até o momento, os sócios-torcedores Rei Black e Rei Gold, além dos proprietários de cadeiras e camarotes, puderam comprar seus respectivos bilhetes. A venda de ingressos será aberta para o público geral neste sábado, às 12 horas.

Os valores das entradas subiram em relação aos últimos jogos. Como o Santos terá que arcar com o aluguel e o custo operacional da Neo Química Arena, o clube decidiu aumentar o preço. A entrada mais barata vai custar R$ 100. Já a mais cara, R$ 240. Os torcedores que forem ao estádio com a camisa do Peixe pagarão meia.

Esta será a segunda vez na temporada que o Peixe jogará longe da Vila Belmiro como mandante. A primeira aconteceu pela décima rodada da fase de grupos do Paulistão, quando a equipe recebeu o São Bernardo no Morumbis e venceu por 2 a 1.