Presidente do Barcelona diz que Mbappé trará problemas para o vestiário do Real Madrid

Joan Laporta, presidente do Barcelona, parece não estar assustado com a possibilidade de Kylian Mbappé vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada. O dirigente garantiu não ter inveja da contratação e que a chegada do francês pode gerar um problema para os merengues.

"Não tenho inveja de jeito nenhum. Além disso, não sei ainda se eles vão contratá-lo ou não. Veremos. Não tenho informações, eu tenho intuição. Eles têm um problema aí. Precisam vender outro jogador [se Mbappé chegar], certo? Porque não tem como jogarem dois na mesma posição. E outra, se os valores que estão sendo falados forem verdadeiros, vai distorcer o vestiário com certeza", disse em entrevista ao Mundo Deportivo.

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da atual temporada europeia, que termina em junho. A imprensa já dá como certa a saída do astro para o Real Madrid de forma gratuita, com os espanhóis precisando arcar apenas com os salários do jogador, além de luvas.