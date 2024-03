Palmeiras teve média de público de 16 mil torcedores na Arena Barueri; clube volta ao Allianz na semi do Paulista

Enquanto o Allianz passou por reforma no gramado, o Verdão foi mandante de cinco jogos pelo Estadual e não teve público muito bom nos duelos de Barueri, que foi sua "segunda casa". O primeiro duelo em Barueri foi contra o Ituano. Na ocasião, 8.879 torcedores assistiram à vitória do Palmeiras por 2 a 0.

No jogo seguinte, a Arena registrou o maior público nesse período, que aconteceu no empate por 2 a 2 com o Corinthians, pela oitava rodada do Paulistão. Além disso, bateu o recorde do estádio também. Os 29.647 torcedores superaram a marca de 28.557 torcedores presentes o jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2012, quando o Verdão faturou o título.

Na rodada, seguinte, 11.774 torcedores assistiram à vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Mirassol. Depois, o clube registrou um público de 11.598 na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já no duelo das quartas de final, 18.119 pessoas viram a goleada do Palmeiras por 5 a 1 sobre a Ponte Preta.