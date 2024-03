Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para semi do Paulista contra o Novorizontino; confira valores

É decisão e é em casa! ??

Amanhã, às 12h, começa a pré-venda @avantipalmeiras para o duelo com o Novorizontino, pela semifinal do @Paulistao. Leia os detalhes sobre a venda de ingressos e garanta seu lugar! ? https://t.co/rDdhtOA0jT#AvantiPalestra pic.twitter.com/Dxern6P6ld

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 22, 2024

A comercialização de entradas para associados e donos de cadeiras cativas acontecerá a partir de segunda (25), às 12h, até a véspera do jogo, às 12h, somente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. O setor de cobrança, localizado no primeiro andar do prédio administrativo do clube social, não realizará mais a venda de ingressos físicos.

No Allianz Parque a entrada é feita através do reconhecimento facial, que estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) - Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor Visitante (Portão D).

Confira os preços dos ingressos: