Otero é denunciado pelo TJD-SP e pode desfalcar o Santos por até seis jogos

O Santos pode ter um problema para a reta final do Campeonato Paulista. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo denunciou Rómulo Otero nesta sexta-feira pela expulsão no jogo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do torneio.

O meia-atacante venezuelano foi incurso no parágrafo 1 do Artigo 254 do CBJD por "praticar jogada violenta" e pode pegar suspensão de uma a seis partidas.