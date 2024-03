Jogo-treino entre Santos e Corinthians é cancelado; entenda motivo

O jogo-treino entre Santos e Corinthians, que aconteceria na tarde desta sexta-feira na Vila Belmiro, foi cancelado. A delegação do Timão se deparou com um acidente grave na Rodovia Anchieta e, por conta do alto congestionamento, optou por fazer o retorno e voltar para o CT Dr. Joaquim Grava. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Timão irá treinar nas suas dependências nessa sexta, seguindo a programação estabelecida para a semana. A comissão técnica contava com o jogo-treino para oferecer aos atletas maior ritmo de jogo.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o jogo-treino não irá ser remarcado, por falta de datas disponíveis. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista, enquanto o Corinthians planeja fazer um amistoso no mesmo dia.