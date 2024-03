James Rodríguez entra no segundo tempo, e Colômbia vence Espanha em amistoso

¡Finaliza el partido! ¡Un triunfo más de la Selección Colombia! ?????

Continúa el invicto?

?? 1-0 ??#TodosSomosColombia?? pic.twitter.com/Gv4xs6EzIt

? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 22, 2024





A Colômbia volta aos gramados, na próxima terça-feira, para enfrentar a Romênia, no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h30 (de Brasília). Já a Espanha, no mesmo dia, pega a Seleção Brasileira, no Santiago Bernabéu, às 17h.