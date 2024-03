Inglaterra x Brasil: informações e prováveis escalações do amistoso em Wembley

Já a Inglaterra, comandada por Gareth Southgate, soma uma uma invencibilidade de 10 jogos. A última derrota do English Team foi nas quartas de final da Copa do Mundo, para a França, por 2 a 1.

No último compromisso dos ingleses, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa, a equipe empatou em 1 a 1 com a Macedônia do Norte. Para o amistoso diante do Brasil, a Inglaterrá tem como principais ausências o ponta Bukayo Saka, que foi diagnosticado com problema no joelho, e o atacante Harry Kane, também por questões físicas.

FICHA TÉCNICA



INGLATERRA X BRASIL

Local: Wembley, em Londres



Data: 23 de março de 2024, sábado