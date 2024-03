Focado no Novorizontino, Palmeiras segue preparação para semifinal do Paulistão

Lesionados, Dudu (cirurgia no joelho direito) e Gustavo Gómez cumpriram cronograma no gramado, enquanto Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) ficou na parte interna da Academia De Futebol. Além dos três, nesse período antes do jogo decisivo, o Verdão tem mais algumas baixas. O atacante Endrick, o zagueiro Murilo, ambos à serviço da Seleção Brasileira, e o meio-campista Richard Ríos, à disposições da seleção colombiana, não se reapresentaram com o restante do grupo na última quarta-feira.

Devido a data Fifa, o Verdão não terá compromissos oficial nesse fim de semana. O elenco recebe uma folga nesse sábado e retorna às atividades no domingo pela manhã, na Academia de Futebol.

Os torcedores podem acompanhar os convocados em seus compromissos pelas seleções nacionais. O Brasil entra em campo no sábado, às 16h, para enfrentar a Inglaterra, em Wembley. Já a Colômbia duela com a Espanha, nesta sexta-feira, às 17h30.