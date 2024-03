Enquete: torcida do São Paulo quer mais contratações para a temporada atual

Torcida do São Paulo acredita que o clube precisa ir atrás de mais reforços. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

Dos muitos torcedores que querem mais reforços, a grande maioria clama pela contratação de um lateral-esquerdo, posição carente no elenco do São Paulo. A ausência de Caio Paulista, titular absoluto em 2023, está sendo suprida por Wellington, que ainda não caiu nas graças da torcida.

O presidente Julio Casares já afirmou que o clube enfrenta dificuldade para fechar com um lateral-esquerdo. Sendo assim, o São Paulo deve seguir no mercado para acertar a chegada de um atleta para fortalecer este setor do elenco.

De qualquer forma, o São Paulo necessita de um elenco consistente em todos os setores. O Tricolor disputa em 2024, além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, a Copa Libertadores, principal objetivo do time comandado por Thiago Carpini.