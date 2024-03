Enquete: torcida do Santos aprova semifinal do Paulistão na Neo Química Arena

O Santos já havia tentado levar o jogo das quartas de final para a Neo Química Arena, mas não gostou das condições impostas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e decidiu manter o duelo com a Portuguesa na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille venceu nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal.

Esse será o segundo jogo com mando do Peixe que acontece longe da Vila Belmiro nessa temporada. Pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Santos levou a partida para o Morumbis. Na ocasião, os santistas venceram o São Bernardo, por 2 a 1, com mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas, além de gerar uma renda superior aos R$ 2 milhões.

Para utilizar a Neo Química, o Santos arcará com os custos operacionais do jogo, que deve ser em torno de R$ 800 mil, além do aluguel, que será de aproximadamente R$ 700 mil, conforme apurado pela Gazeta Esportiva. Enquanto o Corinthians assumirá a operação no dia do jogo.

O Santos fez boa campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista e se classificou às quartas com bastante antecedência. O Peixe conquistou 25 pontos. Foram oito empates, um empate e três derrotas. O clube lutou até a última rodada pela liderança geral, mas acabou em segundo lugar na tabela, sendo superado pelo Palmeiras.

Antes de ir à Neo Química Arena para pegar o Bragantino, o Santos tem marcado um jogo-treino com o Corinthians, que servirá como preparação para as semifinais. A atividade acontece nesta sexta-feira, às 17h, na Vila Belmiro.