Diniz volta a defender Ganso e Renato Augusto juntos no meio campo do Fluminense

O Fluminense não vem mostrando o mesmo rendimento da temporada passada nesse começo de ano. A eliminação na semifinal do Campeonato Carioca ligou o sinal de alerta e gerou críticas ao trabalho de Fernando Diniz, que fez questão de se defender.

Um dos pontos mais comentados foi a presença dos meias Ganso e Renato Augusto atuando juntos. Diniz defendeu a escolha e rechaçou que a escalação de ambos tivesse grande impacto na eliminação do Fluminense para o Flamengo.

"Se Ganso e Renato Augusto podem jogar juntos ou não, não tem a ver com o que ocorreu no Fla-Flu. Muitos de vocês vão assistir ao jogo só uma vez com o olhar daquilo, povoado com as emoções que o jogo provoca. Quando vai ver com olhar técnico, não tem a ver com o que ocorreu com Ganso e Renato Augusto", disse.