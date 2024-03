Decisiva, Amanda Gutierres celebra início artilheiro no Palmeiras: "Fico muito feliz"

Com quatro pontos conquistados, o Palmeiras está em quinto lugar. O time comandado pela técnica Camilla Orlando agora enfrenta o Botafogo, no próximo domingo, às 10 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino.

Amanda chegou ao Palmeiras na temporada passada e, quando completou 26 gols com a camisa do Verdão, se tornou a maior goleadora do clube em uma única temporada. Ao todo, foram 28 gols e 35 jogos.