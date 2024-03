Danilo analisa momento da Seleção Brasileira e celebra chance como capitão: "Realização de um sonho"

"Me sinto lisonjeado de poder compartilhar minha experiência com essa garotada que vem com muita ambição e vontade de fazer história pela Seleção. Me lembro da minha primeira vez, tinha jogadores como Lúcio, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César. Para mim, era como ir à Disney e ver aquela diversão toda, jogadores de tamanha expressão no futebol mundial. Buscava aprender deles a cada gesto, palavra, cada momento e acho que as coisas acontecem de forma natural. Vamos aprendendo e depois é nossa vez de passar o conhecimento e tranquilidade. Esses garotos chegam acostumados a jogar em clubes importantes, com pressão diária e isso só tem a somar para o trabalho deles na Seleção", seguiu.

A Seleção vem passando por um momento de reconstrução. Doriva Júnior assumiu o time em janeiro desse ano após Fernando Diniz ocupar o cargo de interino, com a saída de Tite depois da Copa do Mundo de 2022. Danilo comentou a cobrança que os selecionados terão em campo e acredita que o momento será uma oportunidade para os atletas tomarem a responsabilidade e retomar o bom momento do Brasil.

"Entendo que toda crise é uma a oportunidade de crescimento e de mudança. Entendo que esse momento da Seleção Brasileira, com resultados menos bons nos últimos tempos, é uma oportunidade de um passo adiante de todos jogadores com menos tempo e estão chegando agora. Oportunidade de tomar a responsabilidade de entender que é começo de trabalho, mas que a Seleção precisa de resultado. Essa chegada de jovens jogadores te dá entusiasmo, empolgação, que é uma coisa importante para colocar em campo a qualidade, plano de jogo e conseguir os resultados", analisou.

"Tem um "quê" de muita responsabilidade quando se veste a camisa da Seleção Brasileira, principalmente por falar em resultados. A cada tempo que passa sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo, a responsabilidade aumenta, o peso de cada vitória e derrota também. é tentar manter aquele espírito de um garoto sonhador, que sonhava em chegar seleção, disputar jogo importantes. Acho que esse é o caminho. Muitas vezes esquecemos dessa nossa origem e pela dinâmica da coisas, pressão por resultado de clube e seleção, a gente esquece. Isso que fez a gente chegar ao mais alto nível do futebol", finalizou.

A Seleção finalizou a preparação para o duelo contra os ingleses nesta sexta-feira, em Wembley, palco do jogo. Depois desse compromisso, o Brasil ainda enfrentará a Espanha, em Madrid, na terça-feira.