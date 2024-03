Com título e 100% de aproveitamento, Piccinato tem começo animador no Corinthians feminino

O técnico Lucas Piccinato tem começo animador no Corinthians feminino, pelo menos em termos de resultados. O comandante, que chegou ao clube para substituir Arthur Elias, venceu todos os cinco jogos que disputou pelo clube até o momento.

Com o comandante, as Brabas se sagraram campeãs da Supercopa, torneio que abre a temporada do futebol feminino nacional. Já pelo Brasileiro da modalidade, o Timão venceu seus dois primeiros compromissos, contra Grêmio e América-MG.

Nesse recorte, o Corinthians anotou 14 gols e sofreu três em cinco jogos disputados. A missão da nova comissão técnica é seguir com o trabalho de excelência de Arthur Elias e companhia, que hoje estão com a Seleção Brasileira.