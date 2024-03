Com gol de atacante do Atlético-MG, Chile derrota a Albânia em amistoso

Nesta sexta-feira, o Chile enfrentou a Albânia em um amistoso no estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. Os chilenos venceram por 3 a 0, com gols de Eduardo Vargas, Marcos Bolados e Victor Dávilla.

O amistoso serviu como preparação para as competições que as duas seleções vão jogar no meio do ano. O Chile está no grupo A da Copa América, junto com Peru, Argentina e Canadá ou Trindade e Tobago, que se enfrentam neste sábado por uma vaga na fase de grupos. A Albânia, por sua vez, vai disputar o grupo B da Eurocopa, junto com Espanha, Croácia e Itália.

Esse foi o primeiro compromisso dos times nessa data Fifa. O Chile ainda encara a França nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no estádio Vélodrome, em Marselha, na França. A seleção da Albânia enfrenta a Suécia nesta segunda-feira, às 15 horas, na Friends Arena, em Solna, na Suécia.