Com cancelamento de jogo-treino, Santos treina na Vila Belmiro de olho na semi do Paulistão

O jogo-treino entre Santos e Corinthians, que aconteceria na tarde desta sexta-feira na Vila Belmiro, foi cancelado. A delegação corintiana ficou presa na Rodovia Anchieta por conta de um grave acidente, o que inviabilizou a descida da serra.

Com o cancelamento do jogo-treino, o elenco santista realizou os trabalhos desta sexta-feira na própria Vila, em vez de treinar no CT Rei Pelé como de costume. A atividade deu sequência à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista e ainda marcou a estreia do novo uniforme de treino da equipe.

Alguns jogadores do Santos seguem sendo desfalques para Fábio Carille. Os venezuelanos Tomás Rincón e Otero, além do boliviano Miguelito, estão a serviço de suas respectivas seleções e continuarão distantes dos treinos com o grupo nos próximos dias.