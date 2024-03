Charles Leclerc termina o 2º treino livre do GP da Austrália com o melhor tempo

Lewis Hamilton, que se despedirá da Mercedes nesta temporada e guiará pela Ferrari em 2025, terminou na 18ª colocação. Seu companheiro de equipe, George Russel, cravou o sexto melhor tempo.

A dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, terminou na sétima e nona posições, respectivamente. Sergio Perez, companheiro de Max Verstappen na Red Bull, apareceu entre eles, em oitavo.

FP2 Classification (60/60 mins)

Here's how we end our first day on track at Albert Park ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/JK0gQNWZVJ

? Formula 1 (@F1) March 22, 2024