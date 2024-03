CBF renova contrato de patrocínio da Seleção com empresa farmacêutica até a Copa do Mundo de 2026

Antes do treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o patrocínio com a Cimed, empresa do ramo farmacêutica que patrocina o Brasil desde 2015, para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e João Adibe Marques, presidente do patrocinador, assinaram o contrato, em Wembley.

"É uma honra para a CBF renovar a parceria com um tradicional apoiador do futebol brasileiro. Estamos felizes de ampliar o acordo, ainda melhor que o anterior, que começou em 2015. Essa renovação mostra a confiança que o mercado tem no futebol brasileiro e na marca CBF", afirmou Ednaldo Rodrigues.

"A Cimed é uma grande incentivadora do esporte nacional e apoiadora da Seleção, que simboliza uma das grandes paixões do brasileiro, o futebol. Decidimos renovar essa parceria porque vemos esse novo ciclo do time, com a chegada do técnico Dorival Jr, com muito otimismo. O futebol é muito mais do que ganhar ou perder. É sobre a nossa cultura e a conexão entre as pessoas. Isso diz muito sobre o DNA da Cimed, de apoiar nossos parceiros e clientes em momentos de glória e também de desafios", explicou o presidente da Cimed, João Adibe Marques.