CBF anuncia parceria com ICSS visando promover integridade no futebol

"Nosso objetivo é garantir recursos suficientes para fazer o maior investimento no mundo que uma organização esportiva já fez para proteger a integridade, consolidando o papel da CBF como incubadora de boas práticas nesta área", concluiu o presidente da CBF.

Além de Ednaldo, a cerimônia que aconteceu no tradicional estádio inglês em Londres, palco do amistoso deste sábado, contou com a participação do técnico Dorival Júnior, dos jogadores Danilo e Vinicius Junior, da chefe da delegação brasileira, Leila Pereira, e do coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano. Mohammed Hanzab, presidente do ICSS, e o CEO da entidade, Massimiliano Montanari, também participaram do evento.

Mohhammed relatou que a oportunidade de trabalhar com a CBF é uma chance de colocar em prática todos os conhecimentos que a entidade de segurança detém.

"Quando a CBF nos contou sobre seus planos de posicionar o Brasil como uma referência internacional no campo da integridade, entendemos que havia uma oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos e instrumentos que desenvolvemos nos últimos 12 anos. Em conjunto com a CBF, decidimos assinar nosso acordo aqui em Wembley, um dos lugares mais simbólicos do futebol no mundo, para destacar a dimensão global da nossa iniciativa e dos problemas que queremos enfrentar", pontuou o catari.