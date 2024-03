Bolívia sofre virada no final e perde amistoso contra Argélia

Full Time | ????? ????????



?? ? ??#LesVerts?? | #123vivalAlgérie??| #FIFAseries pic.twitter.com/3W2txJGcxq

? Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 22, 2024

A Argélia foi superior no primeiro tempo. Mesmo com a superioridade, o primeiro gol argelino saiu apenas aos 43 minutos. Gouiri recebeu na grande área e bateu em direção à meta boliviana. A bola desviou no meio da caminho e morreu no fundo das redes.

A seleção boliviana voltou com uma postura diferente para a segunda etapa. Logo aos dois minutos, Algarañaz acertou lindo chute para deixar tudo igual. 23 minutos depois, Sagredo aproveitou rebote após cobrança de falta e tocou de cabeça para virar a partida a favor da Bolívia.