Atacante Chú Santos anuncia saída do time feminino do Palmeiras após fim de contrato

Chu chegou ao Palmeiras em 2021. Desde então, somou 50 jogos e nove gols, além de dois títulos: Copa Paulista (2021) e Campeonato Paulista (2022).

Nessa temporada, Chu não entrou em campo em campo em nenhum dos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A atacante está em transição física após se recuperar de uma cirurgia de LCP no joelho esquerdo. Essa lesão fez a atacante perder toda temporada de 2023.

O Palmeiras, atualmente em quinto lugar no Brasileirão feminino, retorna a campo no domingo. As Palestrinas enfrentam o Botafogo, às 10 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).