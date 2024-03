Após casos de Daniel Alves e Robinho, Danilo sugere plano de conscientização à CBF

"Gostaria também de fazer a reflexão de que isso não acontece só no futebol. Isso é um reflexo da sociedade e que vem se espelhar no futebol. Acredito que nós, como atletas em alto nível, temos que entender qual o papel que ocupamos e entender que nossas ações tem um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. Está na hora de entendermos que nosso papel é sim jogar futebol, mas também servir de exemplo como comportamento e forma de lidar fora de campo para a juventude. Procuro muitas vezes me dissociar da figura de jogador de futebol, porque a vida continua. Ser jogador é uma parte da minha vida, mas tenho uma outra parcela dela. Dentro dessa outra parcela cabe aprendizado e evolução pessoal, que é o que busco", falou.

"Nós temos mães, irmãs, filhas, esposas, namoradas... E essas mulheres passam por pensamentos que nós homens não pensamos, como com que roupa vamos sair ou não, isso por poder sofrer um julgamento ou abrir um suposto precedente para qualquer coisa. Estava conversando com uma pessoa outro dia e ela me disse que se tem um caminhão parado em uma calçada, ela não passa atrás pois tem receio de que lá haja alguém que vá fazer mal a ela. Nós, enquanto homens, não temos esse tipo de pensamento ou receio. Então falando mais uma vez, fica meu convite para que se inicie essa conscientização de trazer conversas e debates, principalmente para essa juventude, que é onde conseguimos informar de uma forma mais genuína esse pensamento mais reflexivo, se colocando nos lugares das mulheres de uma forma mais empática e que elas possam ter liberdade de poder ocupar os lugares que elas merecem", finalizou o assunto.

A Seleção Brasileira fará dois amistosos nesta data Fifa. O primeiro será contra a Inglaterra, no próximo sábado, e outro contra a Espanha, na terça-feira.