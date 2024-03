Após cancelamento de jogo-treino, jogadores do Corinthians trabalham na academia

O elenco do Corinthians teve um imprevisto nessa sexta-feira. A delegação do Timão se preparou para o jogo-treino contra o Santos, na Vila Belmiro, mas no caminho se deparou com um grave acidente na Rodovia Anchieta e teve que retornar ao CT Dr. Joaquim Grava.

Com o cancelamento da atividade, os jogadores do Timão realizaram trabalhos de fortalecimento na academia sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel.

"A gente não teve condições de chegar até lá, mas o dia não foi perdido, rapidamente planejamos um treinamento. Vamos ganhar esse dia de treino na academia, para que amanhã voltemos ao campo para realizar a carga de treinamento estipulada para a semana", comentou Reverson à Corinthians TV.