América-MG anuncia contratação por empréstimo de meia com passagem pelo Cruzeiro

Nesta sexta-feira, o América-MG anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Athletic, do meio-campista Wallisson até o dia 30 de novembro deste ano, com opção de compra até o final do vínculo. O atleta chega ao Coelho após servir o Athletic no Campeonato Mineiro.

No currículo, Wallisson também soma passagens por outros clubes, como União Luziense, onde foi revelado, Democrata-GV, Volta redonda, Ponte Preta, Cruzeiro e Moreirense, de Portugal.