STJ solicita à Justiça de Santos para expedir mandado de prisão a Robinho

Após a decisão do STJ, a defesa do ex-jogador, liderada por José Eduardo Alckmin, entrou com um pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar revertê-la. A ideia dos advogados de Robinho é que ele possa aguardar a conclusão do processo em liberdade. Embora o STJ tenha acatado o pedido e homologado a sentença que foi imposta ao ex-atacante na Itália, ainda cabe recurso.

Relembre o caso Robinho

Robinho foi condenado pela nona sessão da corte de Milão a nove anos de prisão em 2017 por estupro coletivo contra uma jovem albanesa, cometido em janeiro de 2013, na boate Sio Café, quando o ex-jogador atuava pelo Milan.

Além de Robinho, Ricardo Falco também foi condenado em última instância aos mesmos nove anos de prisão, mas já havia deixado a Itália na época do julgamento e não pôde ser preso no Brasil. A Justiça italiana solicitou a extradição, negada, e agora pede para que ele cumpra a pena seu país.

Além dois dois, Fabio Cassis Galan, Clayton Florêncio dos Santos, Alexsandro da Silva e Rudney Gomes, mais quatro amigos de Robinho, também foram denunciados, mas como eles não estavam na Itália durante as investigações, não foram processados.

Não foi encontrado DNA de Robinho após exames realizados na vítima, mas o ex-atacante admitiu que houve relação sexual com ela, sem outros envolvidos, de maneira consensual. A perícia, entretanto, identificou a presença de sêmen de Ricardo Falco nas roupas da mulher albanesa.