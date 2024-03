São Paulo tem duas semanas de preparação antes de estreia na Libertadores

Eliminado precocemente no Campeonato Paulista, o São Paulo tem agora duas semanas para se preparar para a estreia na Copa Libertadores. Cabeça de chave do grupo B, o Tricolor encara o Talleres, da Argentina, no dia 4 de abril (quinta-feira), às 21h (de Brasília), em Córdoba.

O São Paulo caiu nas quartas de finais do Paulistão no último domingo. A equipe perdeu para o Novorizontino, nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, em jogo que ocorreu no MorumBIS.

Com isso, o São Paulo não entra mais em campo no mês de março, e o técnico Thiago Carpini possui duas semanas livres para preparar o elenco são-paulino para a estreia na Libertadores.