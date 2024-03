São Paulo ainda deve reforçar seu elenco para 2024? Vote!

Caio paulista, lateral-esquerdo titular em 2023, foi negociado com o Palmeiras, o que deixou uma lacuna no setor. No entanto, o São Paulo ainda não se movimentou em busca de um atleta para preencher o vazio deixado por Caio.

Além do problema na lateral-esquerda, o São Paulo também tem que lidar com as ausências por convocações para seleções e, eventualmente, por lesões - que tem ocorrido com frequência em 2024. Sendo assim, a diretoria ainda deve ir ao mercado em busca de mais reforços?