Santos faz trabalho tático e de pênaltis na véspera de jogo-treino com o Corinthians

Nesta quinta-feira, o Santos deu sequência à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática e um trabalho de pênaltis no CT Rei Pelé, um dia antes do jogo-treino contra o Corinthians.

O duelo amistoso está agendado para esta sexta-feira, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, sem a presença da torcida ou da imprensa. A partida servirá como preparação do Peixe para a fase final do Paulistão.

Nesta manhã, véspera do jogo-treino, Carille contou com o desfalque de alguns jogadores. Os venezuelanos Rincón e Otero, além do boliviano Miguelito, estão servindo suas seleções e não treinarão com o grupo nos próximos dias.