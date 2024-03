Santos divulga data das vendas e preço dos ingressos para semi do Paulista na Neo Química Arena

Os donos de camarotes e cadeiras cativas terão prioridade na compra. A comercialização para eles abrirá ao meio-dia desta sexta-feira. Após passar por cada plano, a venda para o público geral começa às 12h de sábado e se estende até quarta-feira às 21h15, ou até esgotarem os ingressos.

Os valores das entradas subiram em relação aos últimos jogos. Como o Santos terá que arcar com o aluguel e o custo operacional da Neo Química Arena, o clube decidiu aumentar o preço. A entrada mais barata vai custar R$ 100. Já a mais cara, R$ 240. Os torcedores que foram ao estádio com a camisa do Peixe pagarão meia.

O time da Baixada Santista terá direito a cerca de 45 mil lugares no estádio em Itaquera, enquanto um pouco mais de duas mil cadeiras serão reservadas à torcida do Bragantino. A renda da partida será dividida entre as equipes.

Veja, abaixo, os valores dos ingressos por setor:

Preço dos ingressos para Santos x Bragantino, pela semifinal do Paulistão (Foto: Reprodução)