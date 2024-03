Palmeiras volta ao Allianz com aproveitamento positivo na Arena Barueri em 2024

Bora pra mais uma decisão em casa! ? Tudo definido pra semifinal do @Paulistao! Nos vemos no Allianz Parque, torcida que canta e vibra!#AvantiPalestra pic.twitter.com/2mVgAChxlB ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 20, 2024

Classificação e jogos Paulista

O adversário será o Novorizontino às 21h35 (de Brasília) da próxima quinta-feira (28). Independentemente do resultado, o Palestra decidirá um eventual jogo de volta da final em casa.

Com 31 pontos, o Palmeiras tem a melhor campanha geral, com Santos (26), RB Bragantino (24) e Novorizontino (23) completando os times restantes. Assim, não pode ser alcançado por nenhum dos semifinalistas.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.