Palmeiras faz atividades técnicas e segue preparação para semifinal do Paulistão contra o Novorizontino

O Palmeiras deu sequência na manhã desta quinta-feira à preparação para o jogo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. Na Academia de Futebol, os atletas fizeram ativação muscular no centro de excelência e depois seguiram para o gramado, onde realizaram atividades técnicas por cerca de 1h30.

Palmeiras x Novorizontino entram em campo no dia 28 de março, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, para duelo único da semifinal do Estadual. Sendo assim, quem vencer, avança à decisão.

Os atacantes Dudu, Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. O trio segue como baixa para o técnico Abel Ferreira.