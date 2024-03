Pai de Neymar nega nova ajuda financeira para Daniel Alves sair da prisão

Daniel Alves tem dependido da ajuda de terceiros no que envolve dinheiro pelo fato de suas contas na Espanha estarem bloqueadas devido à ao processo pelo caso de estupro. No Brasil o ex-lateral também tem tido dificuldades para fazer movimentações bancárias devido a bloqueios por causa de uma disputa judicial com sua ex-esposa, Dinorah Santana.

Vale lembrar que o pai de Neymar já havia contribuído financeiramente com Daniel Alves em outro momento, quando o ex-jogador teve de pagar 150 mil euros (R$ 810 mil) de indenização à vítima, o que acarretou na atenuação da pena para quatro anos e meio.