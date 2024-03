Marcos Rocha fala sobre adaptação em nova função no Palmeiras e recorde na Libertadores

"Percebi que estava fazendo o melhor para a equipe e consegui desempenhar melhor e ajudar mais. Fico feliz de estar jogando em alto nível, com esse elenco maravilhoso, dedicado e trabalhador", completou.

Essa será a 12ª participação seguida do Marcos Rocha em Libertadores, com a possibilidade dele se tornar o jogador com mais edições consecutivas no torneio. O líder no quesito é o paraguaio Néstor Camacho, de 2012 a 2022, pelo Tacuary (Paraguai), com 11.

"Sou privilegiado. São 13 anos jogando Série A e vou fazer a minha 12ª Libertadores consecutiva. Então é agradecer a Deus pelo dom que me deu, à minha família pelo apoio, às pessoas que torcem por mim, ao Atlético-MG, que abriu as portas no começo, e, principalmente, ao Palmeiras, que mudou a minha e a vida da minha família", finalizou.

Antes da estreia na Libertadores, o Palmeiras foca na disputa do Campeonato Paulista, em que enfrenta o Novorizontino pela semifinal. No Grupo F da competição continental, o Verdão terá pela frente o Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool (Uruguai).

Com Marcos Rocha à disposição, o time de Abel Ferreira volta a campo às 21h35 (de Brasília) da próxima quinta-feira, no Allianz Parque.