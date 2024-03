Leila Pereira dispara sobre casos de Daniel Alves e Robinho: "Tapa na cara de todas nós"

No mês passado, Daniel Alves foi condenado por estuprar uma jovem em uma balada de Barcelona no final de 2022. No entanto, na última quarta-feira, um tribunal espanhol autorizou a liberdade do ex-jogador após o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões), enquanto são analisados os recursos contra a sua condenação por estupro.

Também na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Robinho, condenado pelo mesmo crime, mas na Itália, cumprisse a pena no Brasil. A defesa do ex-atacante entrou com pedido de habeas corpus na última noite após o órgão homologar a sentença da Justiça italiana

Até o momento, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não se pronunciou sobre nenhum dos casos. Daniel Alves foi figura constante da Seleção Brasileira nos últimos anos e defendeu o país nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2022. Robinho, por sua vez, esteve presente nos mundiais de 2006 e 2010.