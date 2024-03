Hayner destaca versatilidade na lateral do Santos e espera Neo Química Arena cheia na semi do Paulista

Com incômodo na posterior da coxa, Aderlan ainda é dúvida para a semi contra seu ex-clube, Red Bull Bragantino. A tendência é que Hayner seja novamente titular na lateral direita.

O atleta projetou a partida decisiva por uma vaga na final e espera ver a Neo Química Arena, palco do jogo, lotada. O duelo está marcado para quarta-feira que vem, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera.

"Com certeza teremos o estádio lotado, a torcida do Santos é f... não posso falar essa palavra. Então, independente do lugar, vamos contar com o apoio do nosso torcedor e estaremos preparados para buscar essa classificação", declarou.

Antes do confronto, o Santos tem pela frente um jogo-treino com o Corinthians, que servirá como preparação para as semifinais. A atividade acontece nesta sexta-feira, às 17h, na Vila Belmiro. Hayner falou sobre o clássico amistoso.

"É sempre bom ter um jogo-treino assim. Vai aumentar o nível da nossa preparação, a equipe deles é bem qualificada também", concluiu o lateral.