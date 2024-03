FPF amplia premiação e distribuirá R$ 3,23 milhões aos clubes participantes do Paulistão feminino

A Federação Paulista de Futebol definiu detalhes do Campeonato Paulista Feminino, em Conselho Técnico, em Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira, na sede da entidade. Nesse ano, a FPF distribuirá uma premiação recorde de R$ 3,23 milhões entre os participantes.

Além de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, disputarão o torneio outras sete equipes. São elas: Ferroviária, Marília, Pinda, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, São José e Taubaté.

Outra mudança em relação à última edição do torneio é o número de clubes que disputará a taça. Em 2024, 11 equipes dividirão o prêmio citado. Em 2023, o Estadual feminino contou com 12 times. Pela primeira vez, a competição contará com naming rights da Sicredi, que já patrocina os principais campeonatos masculinos do Estado.