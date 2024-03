Ex-Flamengo, João Gomes é alvo do Manchester United para a próxima temporada

Além disso, o brasileiro se encaixa no perfil de atleta que o novo proprietário do United, Jim Ratcliffe, quer para o time. O dirigente já falou que pretende passar a investir em jovens jogadores com perspectiva de valorização no futuro.

Our @GomesOficial08, training with @CBF_Futebol. ??? pic.twitter.com/SGgHMtvvjp ? Wolves (@Wolves) March 20, 2024 Ratcliffe não quer mais que o Manchester United pague altas taxas de transferências por estrelas já consolidadas. O clube pagou cerca de 445 milhões de reais por Casemiro, por exemplo.