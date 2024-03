Em amistoso de sete gols, Portugal atropela Suécia e alcança 11ª vitória seguida

A seleção de Portugal abriu o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Rafael Leão aproveitou rebote de chute de Bernardo Silva na trave e bateu forte no alto para balançar as redes a favor dos visitantes.

? 61? E VÃO 5 GOLOS, PARA PORTUGAL! GONÇALO RAMOOOS ?#PORSWE | 5-1 | #PartilhaAPaixão #EURO2024 pic.twitter.com/WNcRlYEQ27 ? Portugal (@selecaoportugal) March 21, 2024 E Portugal não teve dificuldades para ampliar o placar. Aos 32 minutos, Matheus Nunes recebeu de Bernardo Silva no meio, conduziu a bola até a grande área e finalizou no canto para marcar o segundo gol dos portugueses. Logo depois, aos 44 minutos, saiu o terceiro gol de Portugal. Semedo fez boa jogada pela direita, chegou na linha de fundo e passou para Bruno Fernandes apenas empurrar para o fundo da meta sueca.