Dorival ensaia time para amistoso contra Inglaterra e faz último treino no CT do Arsenal

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira deu sequência aos treinos em preparação para o amistoso contra a Inglaterra. O técnico Dorival Júnior comandou a última atividade no CT do Arsenal, novamente com a delegação completa.

Com os 26 convocados à disposição, Dorival ensaiou o time e opções para o jogo contra os ingleses. Esse duelo marcará a estreia do treinador no comando da Seleção. Brasil e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em Wembley. Nessa partida, os brasileiros estrearão o uniforme azul.

A Seleção ainda faz mais um treino nesta sexta-feira. A atividade da véspera do confronto será no palco da partida. Depois do jogo com os ingleses, o Brasil enfrenta a Espanha, na terça-feira, dia 26, às 17h30, no Estádio Santiago Bernabéu.