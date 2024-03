Diniz pede desculpa após irritação com críticas ao Fluminense

O técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e iniciou o encontro com os jornalistas se desculpando pela sua postura agressiva após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca.

"Obviamente tem a ver com a entrevista que dei no último clássico contra o Flamengo. Quero pedir desculpas pelo tom agressivo com que me dirigi em alguns momentos e também pela generalização que fiz à imprensa. Há muitos aqui que são muito sérios, muito bons. Alguns tricolores, outros não, mas que cobrem o clube com muita seriedade. E tem muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas que acho desnecessárias", disse.