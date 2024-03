Criciúma é superado pelo Barra em duelo de ida da semi do Catarinense

Os gols

Claudinho, do Criciúma, abriu o placar aos 13 minutos da primeira etapa. O atleta aproveitou o cruzamento e, de primeira, finalizou com categoria no canto direito do goleiro.

No entanto, aos três do segundo tempo, de pênalti, Marcelo Henrique igualou o marcador.

A virada veio logo em seguida, aos dez, com Wesley Matos. Após o escanteio batido, o zagueiro subiu bem e cabeceou para virar a partida.