Com Ferraresi titular, Venezuela é superada por Itália em amistoso

Os gols

A Venezuela começou a partida com um pênalti perdido por Salomón Rondón logo aos três minutos. Assim, a Itália não perdoou e, aos 40, marcou com Mateo Retegui. O atleta recebeu de Cambiaso e, com categoria, limpou dois defensores para finalizar no canto.

A Venezuela buscou o empate logo em seguida, aos 44, com Darwin Daniel Machís. O jogador aproveitou o erro da defesa italiana e igualou o marcador.

Por fim, já aos 36, Mateo Retegui marcou novamente. Dessa vez com passe de Jorginho, ele dominou dentro da área e garantiu a vitória da equipe com uma finalização no canto direito da meta.