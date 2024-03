CEO do Vasco, Lúcio Barbosa fala sobre demissão de Alexandre Mattos

Por fim, Barbosa destacou que o Vasco foi agressivo no mercado e crê em uma boa campanha na sequência da temporada.

"Sobre a agressividade do mercado, é isso que a gente fala, estamos entre os cinco que mais investiram. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e que o Vasco está entre os cinco maiores do Brasil. Temos orçamento para estar entre os cinco maiores do Brasil hoje. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não, isso cabe ao diretor de futebol. Claro que a gente cobra, a gente conversa. E, novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que temos hoje. Vamos sempre brigar para reforçar esse elenco e sermos mais competitivos, como falamos no final do ano passado", comentou.