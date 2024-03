Ceará não perde para o Fortaleza pela Copa do Nordeste há 23 anos

Ao bater o Fortaleza na última quarta-feira, o Ceará aumentou o bom retrospecto contra o rival pela Copa do Nordeste. A última derrota do Vozão para o Leão do Pici aconteceu há 23 anos, em 2001.

De acordo com o Sofascore, nas últimas 13 partidas entre as equipes pelo torneio nordestino, o Ceará venceu seis, perdeu uma e empatou outras seis, possuindo 61,5% de aproveitamento. Além disso, foram 17 gols marcados e 14 sofridos.

Esta também foi a terceira vitória consecutiva do Ceará sobre o Fortaleza na Copa do Nordeste. O último empate aconteceu no ano de 2022.