Bruno Guimarães nega perda de prestígio da Seleção e elogia o futebol inglês

March 20, 2024

Por fim, Bruno Guimarães falou sobre a emoção de jogar em Wembley e comparou o estádio inglês ao Maracanã.

"Para mim, é especial, tive lá (Wembley) a temporada passada, na final da Carabao Cup, infelizmente perdemos para o Manchester United. Um estádio maravilhoso. Me lembro até um pouco por eles falarem tanto de eles jogarem no Maracanã. Um sentimento especial de ser o melhor estádio, de ter toda essa história. O campo é um tapete, vai ajudar bastante no espetáculo. Dois países gigantes com muitos grandes jogadores, é um palco especial", finalizou.

O amistoso contra a Inglaterra está marcado para às 16h (de Brasília) desse sábado. Depois, a Seleção encara a Espanha às 17h30 da próxima terça, no Santiago Bernabéu.