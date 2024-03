Arábia Saudita mantém invencibilidade nas Eliminatórias Asiáticas e vence Tajiquistão

A Arábia Saudita segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, venceu o Tajiquistão por 1 a 0, no Al Awwal Park. Com o resultado, a seleção chega a nove pontos e segue na liderança do grupo G. Já o Tajiquistão estaciona na segunda colocação da mesma chave, com quatro pontos.

As duas equipes se enfrentarão novamente pela próxima rodada das Eliminatórias Asiáticas para o Mundial. O jogo será no Estádio Central do Tajiquistão, na próxima terça-feira, às 12h (de Brasília).