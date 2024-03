Após passagem por clube belga de John Textor, Luís Segovia retorna ao Botafogo

Luis Segovia está de volta ao Botafogo. O zagueiro, que estava defendendo o RWD Molenbeek, da Bélgica não conseguiu se firmar no futebol europeu e desembarcou no Rio de Janeiro para ser mais uma opção no elenco, cada vez mais recheado devido ao calendário cheio que o clube terá ao longo de 2024 com as disputas da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Após o decepcionante fim do Brasileirão do ano passado, em que deixou escapar o tão sonhado título, o Botafogo tem como missão realizar uma boa campanha na Libertadores em 2024. Ciente do longo calendário de jogos, o Glorioso vem trabalhando nos bastidores para ter um elenco qualificado, com diversas opções, a fim de minimizar o risco de lesões por causa da sequência de partidas.

Segovia teve destaque no clube belga e voltou a ser convocado para a seleção equatoriana, porém, acabou tendo sua trajetória no Molenbeek interrompida devido a uma lesão na coxa direita que, inclusive, o forçou a realizar uma cirurgia para reparar o problema. No Botafogo, ele deve concorrer com o argentino Alexander Barboza por uma vaga na equipe titular.