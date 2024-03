Ferreirinha embala sequência e vira artilheiro do São Paulo em 2024

A chegada de Ferreirinha ao São Paulo gerou muita expectativa no torcedor são-paulino. No entanto, o atacante, que veio do Grêmio, não teve um bom início com a camisa tricolor, com atuações apagadas. Todavia, o atleta engatou sequência no time titular e se tornou o artilheiro da equipe em 2024, com três gols.

Ferreirinha estreou pelo São Paulo no primeiro jogo da equipe na temporada, contra o Santo André, no Morumbis. O atacante entrou no segundo tempo da partida, vencida pelo Tricolor por 3 a 1.

Após sua estreia, Ferreirinha não conseguiu mostrar o mesmo futebol apresentado no Grêmio, o que frustrou a torcida são-paulina, ansiosa para ver o atacante atuar no mais alto nível.